انماء طرابلس والميناء استذكرت الشهيد الحريري: كان يسعى الى الاصلاح

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استذكرت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان " الشهيد رفيق الحريري في الذكرى العشرين لاغتياله، فأكدت "ضرورة التمسك بنهجه الوطني ورؤيته للبنان الدولة والمؤسسات".ورأت ان "الرئيس الحريري لطالما نادى بالوحدة الوطنية والعيش المشترك وحافظ عليهما فكان رجلا استثنائيا فلا تزال مبادئه وتطلعاته موجودة في ضمائر اللبنانيين، ولا ننسى تمسكه بالاعتدال والانفتاح على الجميع ونبذه للطائفية والمذهبية، فكان يسعى دائما في مسيرته الى الاصلاح والحوار ودرء الفتنة، فحمل هموم وشجون اللبنانيين اينما ذهب ووضع لبنان على الخريطة الدولية".واكدت ان" عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان في ظل انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس سلام سيعطي زخما لهذا الوطن، ويغني الحياة السياسية لا سيما وان لبنان بحاجة الى كل ابنائه المخلصين".