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لبنان

سلام بحث مع بلاسخارت وريزا في التطورات على الساحتين المحلية والاقليمية

Lebanon 24
13-02-2025 | 07:00
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ، والمنسق المقيم، منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا. وتم خلال اللقاء البحث في التطورات على الساحتين المحلية والاقليمية،  وكيفية العمل على تثبيت الاستقرار  في لبنان،  وتأمين سبل التعافي  ومساعدة لبنان على مواجهة التحديات .
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ثم استقبل الرئيس سلام سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون التي  قالت بعد اللقاء:" زيارتي اليوم هي لتقديم التهنئة للرئيس سلام بتشكيل الحكومة التي تضم شخصيات أكفاء لديها رؤية متطورة ويمكنها قيادة لبنان نحو مستقبل افضل، ونتمنى لهم جميعا النجاح والتوفيق في مهامهم".

كما استقبل الرئيس سلام  سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو الذي قال بعد اللقاء:"هنأت الرئيس سلام بتشكيل الحكومة،  وعبرت له عن دعم الحكومة الإسبانية للمرحلة الجديدة في لبنان ، واطلعت منه على أولويات حكومته في المرحلة الراهنة". 

اضاف :"كما عرضت للرئيس سلام  مشاريع التعاون المشتركة مع لبنان، حيث لدينا حوالي ٢٠ مشروعا قيد التنفيذ في مجال التنمية ، تبلغ قيمتها نحو ٢٢ مليون يورو ، ومن المقرر  ايضاً ان نخصص مبلغا اضافيا لمساعدة الجيش اللبناني والقوى الامنية، اما على صعيد التعاون الامني فان إسبانيا تشارك في القوات الدولية في الجنوب من خلال الكتيبة الإسبانية،  كما ان قائد "اليونيفيل" هو جنرال إسباني".

 واستقبل الرئيس سلام أيضا سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي قدم له التهنئة بتشكيل الحكومة ، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية اضافة الى العلاقات الثنائية وسبل توطيدها.

واستقبل رئيس الحكومة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان  وليد الحديد الذي قدم له التهنئة ، متمنيا للحكومة النجاح في مهامها .

وقال :"نؤكد مجددا دعم المملكة الهاشمية للبنان، ونامل بان  يعود كما كان دوما منارة للشرق وان ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار.

وكانت مناسبة عرضنا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية العمل على تعزيزها وتطويرها.
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