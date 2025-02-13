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لبنان

بعد رصدهما ومتابعتهما.. أمن الدولة توقف مروّجَي مخدّرات جنوباً

Lebanon 24
13-02-2025 | 07:01
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 اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخدّرات، تمكّنت دوريّة من مديريّة أمن الدولة في صور، من توقيف كلّ من (ع. م.) و (ع. ع.)، بعد رصدهما ومتابعتهما في محلّة البوّابة بسوق صور، وقد تبيّن من التحقيقات الأوليّة أن الموقوفين كانا يروّجان المخدّرات بين شباب المنطقة، حيث تمّت مصادرة الدرّاجتين الناريّتين اللّتين كانتا بحوزتهما، وتبيّن أنّهما تحتويان على كميّة من المواد المخدّرة.
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وقد أُخذت الإشارة اللازمة من القضاء المختص، وتم نقل الموقوفين إلى الجهات المعنيّة لاستكمال الإجراءات القانونيّة بحقّهما".
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