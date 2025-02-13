الكعكي: الرئيس عون يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب

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قال نقيب الصحافة عوني الكعكي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: "أكّد الرئيس عون ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لإعادة بناء لبنان على أسس وطنية، بعيداً من الطائفية والمذهبية والتبعية السياسية، مشدداً على قدرة اللبنانيين على تحقيق ذلك بفضل الإمكانات المتوفرة. شدّد رئيس الجمهورية على انه يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب، مشيراً إلى تواصله مع الدول المؤثرة، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، من أجل التوصل إلى الحل المناسب".أضاف:" تحدث الرئيس عون عن الحرية، مشدداً على إيمانه المطلق بها، لافتاً إلى أنها مسؤولية. وأكد أن دور الإعلام يمكن أن يكون إما عامل بناء وإما عامل هدم، مضيفاً: "عليكم أن تقرروا، لكنني أريدكم أن تساهموا معنا في مسيرة النهوض والإنقاذ".ختم:" قال لنا رئيس الجمهورية: انتقدونا اذا اخطأنا، وليكن نقدكم بنّاءً من دون تجنٍّ، فالانتقاد البنَّاء يصحِّح الأداء. وهدفنا واحد مع رئيس الحكومة والوزراء الجدد وهو مصلحة لبنان.انا بدِّي اترك بعد 6 سنين وضميري مرتاح".