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لبنان
وزير المالية استقبل جونسون
Lebanon 24
13-02-2025
|
07:25
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استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة تهنئة بتوليه وزارة المالية، وقد جرى استعراض للوضع العام في البلاد في ضوء مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة.
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وقد استعرض الوزير جابر في خلال اللقاء البرنامج الإصلاحي الذي تعمل الحكومة على وضعه وكذلك برنامج وزارة المالية الذي يعطي إلى جانب خطط الإصلاح، الأولية لتحقيق البرامج مع صندوق النقد الدولي للسير قدماً في التوجه الاساسي نحو تعزيز المؤسسات في لبنان.
وكان الوزير جابر التقى وفداً من المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ضم المدير العام عبد الله فهد ورئيس الجهاز الإداري كريم عادل درويش بحضور رئيسة المعهد المالي (باسل فليحان) وممثلة وزير المالية في مجلس أمناء المعهد لمياء مبيض.
العبد الله شدّد على استعداد المعهد لتقديم كل مساعدة للبنان خصوصاً في مجالي الإرشاد والتدريب واضعاً إمكانات المعهد في خدمة وزارة المالية في هذا المجال.
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