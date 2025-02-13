رسامني ترأس إجتماعاً لمتابعة سير أعمال ورش أشغال تصريف مياه الأمطار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا موسعا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطرق والمباني الدكتور غابي الحاج ومدير الطرق حسام يوسف ومدير الإدارة المشتركة منير صبح والمديرين الإقليمين للأشغال في جبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال، والمعنيين في الوزارة، لمتابعة سير الأعمال المستمرة والمتواصلة للورش في مختلف المناطق، اضافة الى اعداد تصور جديد لوضع الملفات لتتعاطى مع الإحتياجات الجديدة.

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وقال رسامني: "نتابع اليوم مع المعنييين في الوزارة سير الأعمال ولتأكيد الجهوزية والعمل على خطة استباقية، بالنسبة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وذلك خلال موسم الأمطار الحالي"، لافتا الى "أنه ومن بين أهداف اجتماع اليوم، القيام بتقييم موضوعي للمشاكل الفنية واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لمعالجتها حرصاً على السلامة العامة".



وختم مؤكدا "ضرورة البقاء على أتم الجهوزية لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية ولمواجهة اي مستجدات طارئة"،مشددا على "المديريات الإقليمية للأشغال المعنية، إتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون اقفال الطرق جراء تراكم الثلوج".