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لبنان

إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته

Lebanon 24
13-02-2025 | 08:11
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:

تَنعي المُديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب خليل علي فيّاض الذي استُشهد مُتأثّرًا بجروحه التي أُصيب بها، جرّاء إطلاق العدوّ الإسرائيلي النّار على بلدة عيترون بتاريخ 26-01-2025.
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نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

– الرتبة والاسم والشّهرة: الرّقيب خليل فيّاض
– تاريخ الولادة ومكانها: 08-03-1995، بنت جبيل
– الوضع العائلي: عازب
– دخل السلك بتاريخ 11-12-2015، ورُقِّيَ إلى رتبة دركي بتاريخ 31-03-2025، وإلى رتبة عريف بتاريخ 25-12-2029، ثمّ إلى رتبة رقيب بتاريخ 15-07-2022
– رُقِّيَ إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد.
خدم في: شعبة المعلومات.
مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى – ميدالية الأمن الدّاخلي- ميداليّة الجدارة – الميداليّة العسكريّة – – وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
مُنح التنويهات التّالية:
تنويه عدد/7/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي
تنويه خطّي مع مكافأة ماليّة، صادر عن المُدير العام لقوى الأمن الدّاخلي.
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