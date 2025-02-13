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لبنان

جامعة الروح القدس: فريق كلية الحقوق يتألق دولياً في مسابقة جامعة أكسفورد

Lebanon 24
13-02-2025 | 08:41
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 أعلنت جامعة الروح القدس – الكسليك في بيان، أنه "في إنجاز أكاديمي بارز، تأهل فريق كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة إلى الجولات الدولية لمسابقة Price Media Law Moot Court Competition، التي تنظمها جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، إحدى أعرق الجامعات العالمية".
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ولفتت الى أن "هذه المسابقة تعد من أهم المسابقات القانونية الدولية التي تركز على القانون الدولي، حرية التعبير، الحقوق الرقمية، والذكاء الاصطناعي. وتتيح المسابقة للطلاب فرصة التنافس في بيئة تحاكي المحاكم الحقيقية، مما يسهم في تعزيز مهاراتهم في البحث القانوني، التحليل، والمرافعة الشفهية باللغة الإنكليزية".

وأشارت الى ان "فريق الجامعة تألف من المحامي شربل عويضه (مدرب الفريق)، لين زغيب، جوي نادر، لين فخري، كبريال الخوري وفايز الخوري الذين أظهروا قدرات استثنائية في التحليل القانوني والمرافعة، ونجحوا في تقديم أداء مميز، مكنهم من منافسة فرق من جامعات رائدة في المنطقة". 

وذكرت أن "فريق الجامعة شارك في الجولات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، التي استضافتها جامعة عين شمس في القاهرة. وتميزت هذه الجولات بمستوى أكاديمي عال، حيث اختبرت مهارات المشاركين. وبالرغم من المنافسة القوية، تمكن الفريق من تحقيق إنجاز استثنائي كونه من بين الفرق القليلة التي تأهلت إلى الجولات الدولية. يعكس هذا الإنجاز تميز أعضاء الفريق وقدرتهم على المنافسة في أرفع المحافل الأكاديمية الدولية". ‎

ولفتت الى أنه "من المقرر أن تقام الجولات الدولية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة في نيسان المقبل، حيث ستتنافس الفرق الفائزة من مختلف القارات على اللقب العالمي. ويعد تأهل فريق جامعة الروح القدس – الكسليك لهذه المرحلة خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة الجامعة على الساحة القانونية الدولية. كما يشكل فرصة مهمة لتمثيل لبنان في واحدة من أرقى المسابقات القانونية باللغة الإنكليزية، والتنافس مع نخبة من طلاب القانون من جميع أنحاء العالم في صرح أكاديمي مرموق مثل جامعة أكسفورد".

 
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