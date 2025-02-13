الرئيس عون: نعتزّ باللبنانيين في الخارج

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قال رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلالَ لقائه وفدًا من الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم: "نعتزّ باللبنانيين في الخارج، إذ إنَّ وحدتهم في الانتشار هي سرّ نجاحهم، ومساهمتهم أساسيّة وفاعلة".