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لبنان

ميشال عون تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
13-02-2025 | 09:27
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 استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفداً من كتلة "الوفاء للمقاومة "ضم النواب حسين الحاج حسن ورائد برو وابراهيم الموسوي.
 
وتسلّم منهم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين.
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