وزير الداخلية بحث في الاوضاع مع عدد من النواب

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عرض وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مع النواب محمد سليمان، سجيع عطية وعبد العزيز الصمد للاوضاع العامة بالبلاد من جوانبها كافة، وكانت مناسبة قدم فيها النواب التهنئة للوزير الحجار على تسلمه مهامه الجديدة.وكان الوزير الحجار، قد تفقد قبل ظهر اليوم، المديريات والدوائر والأقسام في مبنى وزارة الداخلية وإطلع على سير العمل فيها، واستمع إلى مطالب الموظفين وشؤون المواطنين المتواجدين الذين يتابعون معاملاتهم.وجال في مشغلي بطاقة الهوية والقوائم الانتخابية حيث تتم عملية تصحيح القوائم تحضيراً للإنتخابات البلدية والإختيارية ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب التي عرضت للوزير الحجار مهام المديرية وعملها وحاجاتها.ثم اطلع من مديرة المديرية الادارية المشتركة بالتكليف نجوى سويدان على استراتيجيات العمل في الاقسام والمكاتب التي تعنى بشؤون المواطنين اليومية.واستمع الوزير الحجار من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس الى التحضيرات الإدارية واللوجستية الجارية لاستكمال جهوزية العمل للانتخابات البلدية والاختيارية في الدائرة الانتخابية، وعمل دائرة الجمعيات.بعدها تفقد دائرة نفوس بيروت واطلع على مجريات العمل فيها.