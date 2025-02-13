الحريري استقبل سفراء فرنسا واسباني وايطاليا والنرويج في "بيت الوسط"

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استقبل الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، في حضور رئيسة "مؤسسة الحريري" النائبة السابقة بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.كما استقبل الحريري السفير الاسباني في لبنان خوسيه سانتوس وبحث معه المستجدات والعلاقات الثنائية.والتقى السفير الايطالي في لبنان فابريزيو مارسالي واستعرض معه آخر المستجدات.كما استقبل السفيرة النرويجية في لبنان هيلدا هارالدستاد وبحث معها التطورات والعلاقات بين البلدين.