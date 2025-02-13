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لبنان

بعد التقطّع الذي طال خدماتها.. ألفا تكشف عن السبب وتعتذر!

Lebanon 24
13-02-2025 | 11:05
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توضح شركة ألفا أن التقطّع الذي طال عددًا من خدماتها أمس الأربعاء، عائد إلى مشكلة طرأت خلال عملية تحديث مبدّل router مخصص لنقل البيانات منتهية صلاحيته.

تعتذر ألفا من مشتركيها عمّا حصل، وتحيطهم علما بأنها في طور عملية تحديث لشبكتها لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتفاع الكبير في استهلاك البيانات الذي بلغ 164 ألف ترّابايت سنة 2024.
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وستعلمهم مسبقًا بأية عملية تحديث جذرية ستنفّذها مستقبلاً تفاديا لتكرار الإرباك الذي حصل أمس.

وتؤكّد ألفا أنها في صدد تقديم ما يمكن أن يسمى "بدل اعتذار" إلى مشتركيها عن التقطّع الذي حصل، على أن تُعلن عنه قريبًا عبر قنوات التواصل الاجتماعي العائدة لها والرسائل القصيرة.
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