إغلاق وقطع طرق بالإطارات المشتعلة.. فما القصة؟ (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، أن عددًا من المواطنين أقدموا على قطع طريق المطار بالإطارات المشتعلة اعتراضًا على منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأشارت إلى أن "الجيش وصل إلى المكان لفتح الطريق بعد إغلاقها".

كما تم إغلاق أتوستراد الأسد والمدينة الرياضية، وقطع السير على أوتوستراد السيد هادي الضاحية، وأوتوستراد المطار القديم، وأوتوستراد المطار قرب السفارة الكويتية من قبل عدد من المحتجين.

وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللبنانيين العالقين في مطار طهران الدولي. وحسب التفاصيل المتداولة، فقد تم منع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل مجموعة من الزوار اللبنانيين المتوجهين إلى العتبات المقدسة في إيران من الإقلاع من المطار. ووفقًا لهذه الأنباء، لم يتم السماح للطائرة بالإقلاع إلا بعد الحصول على إذن بالهبوط في مطار بيروت.



إلى ذلك، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن السلطات اللبنانية ترفض إستقبال طائرة ركاب إيرانية كانت متوجهة من طهران إلى بيروت.





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المعتصمون يتقدمون باتجاه مبنى #المطار#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/S8xmZTevJh

— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 13, 2025

إغلاق أتوستراد الأسد من قبل المحتجين#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/QyZoXLnk62

— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 13, 2025

فيديو يظهر قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة بعد منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في #المطار#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/GA6TJxWmrT

— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 13, 2025















قطع طريق المطار من قبل عدد من المواطنين اعتراضًا على منع طائرة إيرانية من الهبوط في المطار. #lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/60KKIL31l7