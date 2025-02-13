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لبنان

المفتي دريان زار ضريح الحريري

Lebanon 24
13-02-2025 | 11:22
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أمّت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت اليوم، وفود رسمية لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاده.

وفي هذا الإطار، زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الضريح على رأس وفد من مفتي المناطق وعلماء الدين، حيث قرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.
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كما زار الضريح النائب أديب عبد المسيح ووضع إكليلا من الزهر، ووفد من حزب الهانشاك الضريح وضع إكليلا من الزهر، ووفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله قرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.

ومن زوار الضريح، وفد من المجلس الإسلامي العلوي في لبنان برئاسة عضو الهيئة الشرعية في المجلس الشيخ محمد عبد الكريم، والسفير جوني عبده الذي وضع إكليلا من الزهر.

كما زار الضريح، وفد من مخاتير بيروت تلا الفاتحة ووضع إكليلا من الزهر، ثم تحدث باسمه المختار صائب كلش فقال: "أتينا بعد عشرين سنة لنؤكد أن عدالة السماء انتصرت على عدالة الأرض، انتصر دم رفيق الحريري. بقي الرئيس الشهيد في ضريحه أقوى من كل الأنظمة، من النظام الإيراني والنظام السوري الذي سقط. نحن متمسكون بمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأوفياء للرئيس سعد الحريري، وسنبقى مع هذا الخط أوفياء لبيروت، بقينا نحن أشرف الناس، ولم نحمل سلاحا ضد أحد بل حملنا العلم اللبناني سلاحا وسنتمسك به لبناء لبنان".
(الوكالة الوطنية)
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