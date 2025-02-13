ريفي في ذكرى اغتيال الحريري: لبنان ينهض من بين الركام وسيكون على صورة مبادئك

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رأى اللواء أشرف ريفي في، بيان اليوم، ان "عشرين عاماً والرئيس الشهيد رفيق الحريري حاضر رغم الغياب. ذكرى استشهاده هذا العام تحمل أعمق المعاني والدلالات، فمن اغتالوه لقّنتهم العدالة درساً وعبرة. هي أمثولة عن انتصار نموذج الخير والسلام ورؤية بناء المستقبل، على نموذج ثقافة الموت وانعدام الأمل. رفيق الحريري حاضر معنا اليوم، حاضر بمشروعه لبنان الشراكة والإزدهار والأفكار الخلاقة والإرادة التي تفتش دائماً عن الأفضل للبنان واللبنانيين".وختم: "أُنظُر من عليائك دولة الرئيس الشهيد، فلبنان الذي من أجله استشهدت ينهض من بين الركام، والآتي سيكون على صورة مبادئك ونهجك وتضحياتك. رحِمك الله دولة الرئيس، ورحِمَ الشهيدين اللواء وسام الحسن والعقيد وسام عيد، وجميع الذين استشهدوا في سبيل الحقيقة والعدالة، وجميع شهداء ثورة الأرز". (الوكالة الوطنية)