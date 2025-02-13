عن تمديد مُهلة الإنسحاب الإسرائيلي.. هذا ما أعلنه بري

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تابع برّي في كلامه بعد لقائه رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركيّ جاسبر جيفرز، أنّ "لا علاقة للأميركيين بموضوع السلاح شمال الليطاني وهذا شأن يناقش في استراتيجية دفاعية يدعو اليها رئيس الجمهورية".واشار إلى أنّه "في حال بقي الإسرائيليون فـ"الأيام بيننا" وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أنه "في حال بقي الاحتلال فإن الطبيعي أن يمارس حرية الحركة في لبنان وهذا مرفوض".أضاف: "إن شاء الله سيمرّ تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين بخير وبشكل طبيعي من دون اضطرابات".بدورها، افادت معلومات الجديد، ان "جيفرز قال أمام الرئيس بري إن القوات الاسرائيلية ستنسحب من كل القرى باستثناء النقاط الخمس المحددة وما يؤدي لها، فكان جواب الرئيس بري بالرفض القاطع".والتقى بري قبل قليل، في عين التينة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركيّ جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون.