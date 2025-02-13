11
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن تمديد مُهلة الإنسحاب الإسرائيلي.. هذا ما أعلنه بري
Lebanon 24
13-02-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم الخميس، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد "رفض أي تمديد لمهلة الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المقرر في 18 الجاري كما رفض نشر أي قوات اجنبية في اي مواقع حدودية"، لافتا إلى أن "اليونيفيل والجيش جاهزان لهذه المهمة".
Advertisement
تابع برّي في كلامه بعد لقائه رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركيّ جاسبر جيفرز، أنّ "لا علاقة للأميركيين بموضوع السلاح شمال الليطاني وهذا شأن يناقش في استراتيجية دفاعية يدعو اليها رئيس الجمهورية".
واشار إلى أنّه "في حال بقي الإسرائيليون فـ"الأيام بيننا" وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أنه "في حال بقي الاحتلال فإن الطبيعي أن يمارس حرية الحركة في لبنان وهذا مرفوض".
أضاف: "إن شاء الله سيمرّ تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين بخير وبشكل طبيعي من دون اضطرابات".
بدورها، افادت معلومات الجديد، ان "جيفرز قال أمام الرئيس بري إن القوات الاسرائيلية ستنسحب من كل القرى باستثناء النقاط الخمس المحددة وما يؤدي لها، فكان جواب الرئيس بري بالرفض القاطع".
والتقى بري قبل قليل، في عين التينة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركيّ جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
Lebanon 24
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
04:44 | 2025-02-13
13/02/2025 04:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
00:18 | 2025-02-13
13/02/2025 12:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
08:00 | 2025-02-13
13/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
06:45 | 2025-02-13
13/02/2025 06:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-02-13
وزير الزراعة: أولى الأولويات موضوع التصدير
16:41 | 2025-02-13
البعث تلقى دعوة من "حزب الله" للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين
16:34 | 2025-02-13
بعد الغارات.. بيان للجيش الاسرائيلي
16:10 | 2025-02-13
سلسلة غارات على الجنوب.. والجيش الإسرائيلي يكشف عن المُستهدف (صور)
16:03 | 2025-02-13
وزير الصناعة يسأل: ماذا فعل سلاح "حزب الله"؟
15:55 | 2025-02-13
بالفيديو.. المُحتجون يقطعون طريق سليم سلام
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 02:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 02:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
14/02/2025 02:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24