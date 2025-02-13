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لبنان

إجتماع للجنة السجون في نقابة المحامين في سجن رومية

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:04
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عقدت لجنة السجون في نقابة المحامين، برئاسة المحامي جوزف عيد، وحضور أمينة سر النقابة الأستاذة مايا شهاب، إجتماعا في سجن رومية، حضره كل من قائد سرية السجون العقيد نزيه صلاح ورئيس فرع السجون العقيد بلال عمر وآمري المباني والضباط المسؤولين، وذلك ملاقاة لخطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول إصلاح السجون .,
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 وعرض رئيس اللجنة المحامي عيد المشاكل والصعوبات والحلول المقترحة ضمن التكامل الإيجابي بين قوى الأمن الداخلي ونقابة المحامين والسلطات القضائية، بالإضافة الى مداخلات لكل من أمينة  السر في النقابة والضباط القادة، وفقا لخريطة طريق إصلاحية أعدتها اللجنة بهذا الخصوص مبنية على احصاءات ومعاينات واقعية على الأرض.
(الوكالة الوطنية)
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