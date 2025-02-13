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لبنان

مساءً.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي في كفركلا

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:07
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افادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم الخميس، أنّ الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير لمنازل في كفركلا. 
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