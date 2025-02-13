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لبنان

ينتحل صفة رسميّة ويسرق منازل ضحاياه.. هذا ما حل به

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطريقة احتياليّة في عددٍ من المناطق والقرى الجنوبيّة، من قِبَل شخص مجهول كان ينتحل صفة موظف في مجلس الجنوب ويوهم الضّحايا أنّه مكلّف بمسح الأضرار الناتجة عن الحرب.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، ويدعى:

– و. م. (مواليد عام ١٩٩١، لبناني)

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب.

بتاريخ ٦-٢-٢٠٢٥، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ في بلدة معروب أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه، ضُبِط َبحوزته كميّة من حشيشة الكيف.

بالتّحقيق معه، أنكر في البداية ضلوعه بما نُسِبَ إليه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبِت تورّطه، عاد واعترف بالسّرقة بطريقة احتياليّة من منازل في بلدات جنوبية بعد دخولها منتحلًا صفة موظف في مجلس الجنوب، وأنّه مكلّف بمسح أضرار الحرب، وذلك بمساعدة شقيقه. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شقيقه.
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