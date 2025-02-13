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لبنان

بعد مصافحته ماكرون...يوسف رجّي: نشعر بإهتمام فرنسا وحرصها على إستقرار لبنان

Lebanon 24
13-02-2025 | 13:03
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قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بعد مصافحته الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر باريس الوزاري من أجل سوريا: "نشعر بإهتمام فرنسا وحرصها على إستقرار لبنان، ونعول على تعزيز العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين".
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