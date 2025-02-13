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لبنان

رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري

Lebanon 24
13-02-2025 | 13:09
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الخامسة من بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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وتابعت اللجنة دراسة مسودة البيان الوزاري.
(الوكالة الوطنية)
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