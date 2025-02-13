الخير:20 عاما وما زال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاضراً في قلوبنا

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كتب النائب أحمد الخير عبر حسابه على منصة "اكس"، في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري: "20 عاماً، وما زال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاضراً في قلوبنا وعقولنا، بكل إنجازاته للبنان، وبحنين كل اللبنانيين لزمنه الجميل لما كان "الشغل ماشي" و"البلد ماشي"، وبإرثه الوطني والعربي الكبير، وبمشروعه لمستقبل لبنان المستمر مع الرئيس سعد الحريري على قاعدة "ما حدا أكبر من بلده".سنكون مع أهلنا الأوفياء، من المنية الحبيبة، مدينة الرئيس الشهيد، ومن كل الشمال، مع الرئيس سعد الحريري على ضريح الحق في 14 شباط، وحيث يكون دائماً، مع "لبنان أولاً"، "العروبة أولاً"، "الاعتدال أولاً"، "الطائف أولاً".