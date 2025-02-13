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لبنان

"واشنطن وافقت".. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!

Lebanon 24
13-02-2025 | 13:48
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كشف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، مساء اليوم، أن "إسرائيل ستحتفظ بـ 5 نقاط استراتيجية داخل لبنان بعد انتهاء مهلة وقف النار". 

تابع ديرمر: "4 من المواقع  التي سنحتفظ بها في جنوب لبنان تقع على بعد أمتار من الحدود". 
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أضاف: "واشنطن وافقت على تواجد قواتنا في نقاط بجنوب لبنان". 
 

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