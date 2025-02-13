تعزيزات كبيرة للجيش والمحتجون بأعداد متزايدة.. هذه آخر تطورات "طريق المطار"

لا يزال المحتجون يتجمعون بأعداد متزايدة أمام جسر المطار، فيما تعمل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني في المطار على إطفاء الإطارات المشتعلة في مختلف الطرق المؤدية إليه، وسط تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وزحمة سير خانقة.



وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت أن الجيش انتشر بشكل كبير على طريق المطار ويعمل على إعادة فتح الطريق.

على طريق المطار.. المحتجون يواصلون تحركهم وسط انتشار للجيش#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/GfcXKnCMGn — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 13, 2025 Advertisement