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لبنان

تعزيزات كبيرة للجيش والمحتجون بأعداد متزايدة.. هذه آخر تطورات "طريق المطار"

Lebanon 24
13-02-2025 | 15:32
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لا يزال المحتجون يتجمعون بأعداد متزايدة أمام جسر المطار، فيما تعمل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني في المطار على إطفاء الإطارات المشتعلة في مختلف الطرق المؤدية إليه، وسط تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وزحمة سير خانقة.

وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت أن الجيش انتشر بشكل كبير على طريق المطار ويعمل على إعادة فتح الطريق.

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