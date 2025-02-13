سليمان: مطار القليعات هو الحل الحقيقي لوقف التعدي على صورة لبنان

كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه منصة "أكس": "مطار القليعات هو الحل الحقيقي والأنسب لوقف التعدي على صورة لبنان وعلى مصلحة اللبنانيين. اليوم وأكثر سيبقى مطلبنا وهذا ما وعدنا به بالعهد الجديد. مطار القليعات لكل لبنان".

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