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لبنان

سليمان: مطار القليعات هو الحل الحقيقي لوقف التعدي على صورة لبنان

Lebanon 24
13-02-2025 | 14:44
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كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه منصة "أكس": "مطار القليعات هو الحل الحقيقي والأنسب لوقف التعدي على صورة لبنان وعلى مصلحة اللبنانيين. اليوم وأكثر سيبقى مطلبنا وهذا ما وعدنا به بالعهد الجديد. مطار القليعات لكل لبنان".
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