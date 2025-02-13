شنكر: على السلطة السياسية أن تعطي الأمر للجيش لنزع السلاح

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أشار المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، إلى أنه في حال انتشار الجيش في الجنوب، ستنسحب إسرائيل، لافتًا إلى أنه على السلطة السياسية أن تعطي الأمر للجيش لنزع السلاح.وفي حديث لـLBCI، قال: "لا أُحمّل المسؤولية لأحد، لكن المسؤولين اللبنانيين وقعوا على اتفاقية ويجب تنفيذها".وعن الحكومة، لفت إلى أن تشكيلتها تطابق المواصفات التي وضعتها الإدارة الأميركية، وستقوم بمراقبة عمل الوزراء، معتبرًا أن المطلوب هو تطبيق الإصلاحات وتحقيق العدالة في العديد من الاغتيالات، بالإضافة إلى انفجار مرفأ بيروت، خصوصًا وأن حزب الله هو من وضع النيترات في المرفأ، وعلى القضاء أن يستكمل مهامه في القضية.وأضاف: "الحكومة اللبنانية ستحصل على مساعدات وفرص استثمار في حال طبّقت الإصلاحات، ويجب أن يكون هناك ثقة في الحكومة لإعادة الإعمار، ولن نعيد إعمار مناطق حزب الله في حال بقي الفساد على حاله".