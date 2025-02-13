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لبنان

عن الانسحاب الإسرائيلي.. ماغرو يكشف ما سيحدث في "الساعات القادمة"

Lebanon 24
13-02-2025 | 14:57
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أعلن السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، مساء اليوم، أنّه "نتشارك موقف المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس حول ضرورة مغادرة القوات العسكرية الإسرائيلية الأراضي اللبنانية في 18 شباط".

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تابع ماغرو في كلامه عبر "الجديد"، أنّ "الرئيس ماكرون أجرى اتصالات مع كل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي للعمل على أن يكون هذا الانسحاب ممكنًا في التاريخ المحدد".

أضاف: "هناك اجتماعات مقرر إجراؤها في الساعات القادمة حول موضوع الانسحاب ونأمل أن نحرز تقدمًا". 

ورداً على سؤال عن اقتراحات الحلول للنقاط الخمس التي تنوي اسرائيل البقاء فيها، أجاب ماغرو: "فرنسا مستعدة للمساعدة إذا ظهرت أي صيغ جديدة ولكن في الوقت الحالي هدفنا هو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية في التاريخ المحدد". 

وعن نية اسرائيل بالبقاء في النقاط الخمس، كشف ان "الإسرائيليون يرغبون في الحصول على ضمانات بأن الوضع سيظل هادئًا على الحدود ونعتقد أنه يجب أن نعمل على هذه الأسس". 

اما في ما يتعلق بعدم التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار، اعتبر ان "هناك تفسيرات من الجانبين حول كيفية تحقيق وقف إطلاق النار وآلية تنفيذه". 
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