للمودعين.. إليكم هذا الخبر من "وزير الاقتصاد"

كشف وزير الاقتصاد عامر البساط، مساء اليوم، ان "أيّ برنامج مع صندوق النقد سيكون برنامجًا لبنانيًّا وسنبحث في حلّ عادل للودائع بعيدا عن تصفيرها وأي حلّ يجب أن يرتبط بتعافي القطاع المصرفي".



تابع البساط في كلامه عبر الـ " MTV" ان "لديّ خبرات في إدارة الأزمات وهدفي مع الحكومة إيصال لبنان الى ما نطمح إليه ودور وزير الاقتصاد أساسي في المرحلة المقبلة".

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أضاف: "فكرة احتكار الشارع السنّي في الحكومة غير صحيحة ومنفتحون على الجميع ووجودي في الحكومة مهني وتقني".



واكد البساط انه "نؤمن بالقطاع الخاص وسنعمل على آلية عادلة ومنصفة لكلّ المودعين في حال إفلاس أي مصرف وتعثّره".



وأشار إلى انه "سنعمل على إعادة الثقة وإعادة لبنان إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه وهو اليوم بعيد عنه". أضاف: "فكرة احتكار الشارع السنّي في الحكومة غير صحيحة ومنفتحون على الجميع ووجودي في الحكومة مهني وتقني".واكد البساط انه "نؤمن بالقطاع الخاص وسنعمل على آلية عادلة ومنصفة لكلّ المودعين في حال إفلاس أي مصرف وتعثّره".وأشار إلى انه "سنعمل على إعادة الثقة وإعادة لبنان إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه وهو اليوم بعيد عنه".