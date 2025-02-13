Advertisement

لبنان

بو عاصي: الشعب مذبوح وعلى كل الوزراء ان ينجحوا خدمة له

Lebanon 24
13-02-2025 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1320147-638750839107787994.jpg
Doc-P-1320147-638750839107787994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "لا خيار أمام الحكومة الجديدة سوى النجاح، فالشعب مذبوح لا يستطيع التحمّل أكثر مما هو فيه"، مشيراً الى أن "المطلوب من البيان الوزاري أن يكون إنعكاساً لخطاب القسم".
Advertisement

وإعتبر أن القرارات الدولية ١٧٠١ و ١٦٨٠ و١٥٥٩ دليل عن فشل الدولة ولم نكن في حاجة إليها لو طبّق الدستور"، مضيفاً: "ما من بلد يدار دون جرأة ورؤية وتحديات الحكم اليوم كبيرة".

تابع: "لدي ثقة في الوزراء الاربعة الذين سمّيناهم ولكن سنراقب أداءهم عبر مجلس النواب والشعب اللبناني سيحاسبهم. بالطبع الدكنور جعجع أكد للوزراء الاربعة الثقة بهم والدعم والتشجيع لهم وحضّهم على الشفافية المطلقة وعدم تمرير اي شيء يتعارض مع مصلحة لبنان العليا في مجلس الوزراء".

وعن إختيار وزير الخارجية يوسف رجي، أوضح: "الوزير رجّي معروف بكفاءته ومناقبيته وصلابته وامامه تحديات كبرى مثل: وقف إطلاق النار، تطبيق القرار ١٧٠١، ترسيم الحدود مع سوريا، معالجة ملف النازحين، إعادة الثقة بلبنان بعدما حول جبران باسيل بممارسته في الخارجية، الى جانب الدور الذي لعبه حزب الله، الى وطن معزول". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-02-13
16:41 | 2025-02-13
16:34 | 2025-02-13
16:10 | 2025-02-13
16:03 | 2025-02-13
15:55 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24