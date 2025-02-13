بو عاصي: الشعب مذبوح وعلى كل الوزراء ان ينجحوا خدمة له

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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "لا خيار أمام الحكومة الجديدة سوى النجاح، فالشعب مذبوح لا يستطيع التحمّل أكثر مما هو فيه"، مشيراً الى أن "المطلوب من البيان الوزاري أن يكون إنعكاساً لخطاب القسم".وإعتبر أن القرارات الدولية ١٧٠١ و ١٦٨٠ و١٥٥٩ دليل عن فشل الدولة ولم نكن في حاجة إليها لو طبّق الدستور"، مضيفاً: "ما من بلد يدار دون جرأة ورؤية وتحديات الحكم اليوم كبيرة".تابع: "لدي ثقة في الوزراء الاربعة الذين سمّيناهم ولكن سنراقب أداءهم عبر مجلس النواب والشعب اللبناني سيحاسبهم. بالطبع الدكنور جعجع أكد للوزراء الاربعة الثقة بهم والدعم والتشجيع لهم وحضّهم على الشفافية المطلقة وعدم تمرير اي شيء يتعارض مع مصلحة لبنان العليا في مجلس الوزراء".وعن إختيار وزير الخارجية يوسف رجي، أوضح: "الوزير رجّي معروف بكفاءته ومناقبيته وصلابته وامامه تحديات كبرى مثل: وقف إطلاق النار، تطبيق القرار ١٧٠١، ترسيم الحدود مع سوريا، معالجة ملف النازحين، إعادة الثقة بلبنان بعدما حول جبران باسيل بممارسته في الخارجية، الى جانب الدور الذي لعبه حزب الله، الى وطن معزول". (الوكالة الوطنية)