Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: أولى الأولويات موضوع التصدير

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1320167-638750883197070853.jpg
Doc-P-1320167-638750883197070853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الزراعة نزار هاني، مساء اليوم، أن "طريقة اختيار الوزراء كانت تبعًا لـCV ووليد وتيمور جنبلاط طرحا اسمي بين عدد آخر من الأسماء على الرئيس سلام وهو من اختارني وأنا لست حزبيًّا ولكن أتعاون مع "اللقاء الديمقراطي".
Advertisement

تابع هاني في كلامه عبر الـ "MTV"، انّه "من أولى الأولويات موضوع التصدير وسنحاول مع الوزارات المعنية تسهيله ولا زلنا نعاني من مشكلة التهريب على الحدود التي تؤدي إلى المضاربة".

وأشار إلى ان "نسبة الأراضي الزراعية التي ضُربت بالفوسفور قليلة إنمّا نسبة الأراضي الحرجية التي ضُربت بالفوسفور كبيرة وسننتظر المسح الميداني وسنعمل على الإرشاد الزراعي الذي يُحسّن نوعية المزروعات لتصديرها إلى الخارج". 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:41 | 2025-02-13
16:34 | 2025-02-13
16:10 | 2025-02-13
16:03 | 2025-02-13
15:55 | 2025-02-13
15:48 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24