وزير الزراعة: أولى الأولويات موضوع التصدير

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تابع هاني في كلامه عبر الـ "MTV"، انّه "من أولى الأولويات موضوع التصدير وسنحاول مع الوزارات المعنية تسهيله ولا زلنا نعاني من مشكلة التهريب على الحدود التي تؤدي إلى المضاربة".وأشار إلى ان "نسبة الأراضي الزراعية التي ضُربت بالفوسفور قليلة إنمّا نسبة الأراضي الحرجية التي ضُربت بالفوسفور كبيرة وسننتظر المسح الميداني وسنعمل على الإرشاد الزراعي الذي يُحسّن نوعية المزروعات لتصديرها إلى الخارج".