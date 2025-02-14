بعد طرده من العمل.. هذا ما فعله أحد الاشخاص في طرابلس

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أقدم المدعو "م.ع" مساء امس على إطلاق النار باتجاه أحد المطاعم في منطقة الميناء – شارع مونو، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة على متن دراجة نارية، حسب مندوبة "لبنان24".ولم يُسفر الحادث عن أي إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.وبحسب المعلومات الأولية فإن إطلاق النار جاء على خلفية طرد مطلق النار من العمل في المطعم المستهدف.