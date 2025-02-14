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لبنان

أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2025 | 01:30
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قال مصدر إداري في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" الى أنه في الآونة الأخيرة، عندما بدأت عملية توزيع دفاتر السوق ظهرت أخطاء كبيرة في عمليات التسجيل .

وقال : لقد تم تسجيل مواصفات سيارة على سيارة أخرى، مثل تسجيل شاحنة كبيرة بمواصفات "فان" لنقل الركاب، وسيارة رابيد بمواصفات بيك آب كبير .

واشار المصدر الى انه تم حجز عدد كبير من هذه السيارات على الحواجز الامنية بسبب عدم مطابقة دفاترها لمواصفاتها، لافتا الى أن عملية تصحيح هذه الدفاتر في الهيئة تشكل إرهاقا للمواطن الذي يحضر أكثر من عشر مرات الى هيئة إدارة السير ولا يلقى نتيجة في عملية تصحيح دفتر سيارته.

وفي سياق متصل، افيد انه يتم التحقيق في عمليات إجراء الكشف على المركبات خارج مراكز "النافعة" بدل انتظار تحديد موعدٍ لصاحب المركبة من خلال المنصّة الإلكترونية، وذلك بالتواطؤ بين السماسرة وموظفي النافعة، ويتقاضى السماسرة 400 دولار "بدل أتعاب" في مقابل الكشف على السيارة خارج "النافعة"، في منزل صاحب السيارة أو في معارض السيارات، للتأكّد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات المدوّنة في البيان الجمركي الخاص بها، لناحية النوع واللون ورقم المحرّك ورقم تعريف المركبة (رقم الشاسي).وبعد تدوين المعلومات في صك البيع، يطلب السمسار من أحد الموظّفين المسؤولين عن إجراء الكشف في "النافعة" تمرير الملف، وكأنّ عملية الكشف حصلت بالفعل داخل المصلحة، لقاء مبلغ مالي.

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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