"احتراماً لذكرى الحريري"

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عمم "الثنائي الشيعي" على بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط من اجل تأجيل التصعيد في الشارع، احتجاجا على قرار منع الطائرات الايرانية من المجيء الى لبنان، الى ما بعد تحرك "تيار المستقبل" اليوم في في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.وقالت المصادر "ان معارضة الحكومة تفترض دعم وتسهيل حصول تحرك شعبي كبير لـ"تيار المستقبل" لان ذلك سيؤدي الى تحجيم قدرة رئيس الحكومة نواف سلام وسحب الغطاء السني عنها".وتعتقد المصادر "ان التصعيد سيعود الى الساحة في حال منع الطيران الايراني من الهبوط في لبنان لكن بعد انتهاء ذكرى 14 شباط.