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لبنان

حزب الله "على الحياد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2025 | 02:15
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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" تعامل بشكل حيادي مع التحركات الشعبية التي انطلقت امس على طريق المطار، اذ انه لم يقم بحشد حزبيين بشكل منظم، لكن في المقابل لم يطالب الناس بفتح طريق المطار.
وبحسب المصادر فإن "حزب الله" اوحى من خلال بعض قياداته المناطقية انه لا يعارض التحركات الشعبية بل يباركها من دون ان تكون له اي علاقة مباشرة بها.
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وتعتقد المصادر ان هذه التحركات ستكون اول اشتباك مباشر بين الحكومة الحالية وبين "الثنائي الشيعي" الذي قد يرتقي بتحركاته مع مرور الوقت بإتجاهات تصعيدية.
وكان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي قال امس: "اللبنانيون يضعون الحكومة أمام ‏مسؤوليّاتها ويطالبونها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة لبنان على كامل مرافقه العامة ‏وأهمّها المطار حتى لا يظنّ العدو أنه حرّ في ممارسة فعل العدوان وانتهاك السيادة كيفما شاء. ‏وعلى الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة أن تتحمل مسؤولياتها لإنهاء هذا الأمر والعمل على إعادة ‏مواطنيها إلى بلدهم فورًا وعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية تحت أي مسمّى أو ظرف".



المصدر: لبنان 24

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