الحواط: طريق المطار ليس ملكاً خاصاً لأحد

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كتب النائب زياد الحواط عبر منصة "أكس": "طريق المطار ليس ملكاً خاصاً لأحد وفشّة خلق وساحة للإعتراض السياسي.هو شريان حيوي وواجهة لبنان. الأمن لا يتجزأ .ولن نقبل أن تبقى البؤر الأمنية على حالها وهذا جوهر خطاب القسم".أضاف:" طريق مطار بيروت مصلحة لبنانية كبرى . هذا الأمن مطلوب وعلى الأجهزة الأمنية توقيف المحرضين والمخالفين وسوقهم أمام القضاء بكل حزم . المطاران في القليعات وحامات أصبحا ضرورة. وهذا لا يعني السماح بأن تكون عاصمتنا تحت سيطرة الدويلة".ختم:" الحكومة أمام الامتحان. ونحن العين الساهرة لضمان المصلحة اللبنانية وقيام مشروع الدولة القادرة".