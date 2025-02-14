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لبنان
الحواط: طريق المطار ليس ملكاً خاصاً لأحد
Lebanon 24
14-02-2025
|
02:04
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كتب النائب زياد الحواط عبر منصة "أكس": "طريق المطار ليس ملكاً خاصاً لأحد وفشّة خلق وساحة للإعتراض السياسي.
هو شريان حيوي وواجهة لبنان. الأمن لا يتجزأ .ولن نقبل أن تبقى البؤر الأمنية على حالها وهذا جوهر خطاب القسم".
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أضاف:" طريق مطار بيروت مصلحة لبنانية كبرى . هذا الأمن مطلوب وعلى الأجهزة الأمنية توقيف المحرضين والمخالفين وسوقهم أمام القضاء بكل حزم . المطاران في القليعات وحامات أصبحا ضرورة. وهذا لا يعني السماح بأن تكون عاصمتنا تحت سيطرة الدويلة".
ختم:" الحكومة أمام الامتحان. ونحن العين الساهرة لضمان المصلحة اللبنانية وقيام مشروع الدولة القادرة".
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