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لبنان

غادة عون: فخري التزامي بالعدالة ومحاربة الفساد

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:16
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 كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "يكفيني فخرا في كل مسيرتي المهنية التي وبكل تواضع اقول انها كانت عنوانا للتجرد والنزاهة. يكفيني فخرا اني وفي هذه المسيرة الشاقة في محاربة الجريمة والسرقة الممنهجة والفساد المستشري، لم آبه للابواق المأجورة التي تستعمل الاعلام للشتم وتحقيق أغراض حيتان المال والفساد، لم أتراجع لم اساوم لم أهادن، إنما استمريت في عملي أمينة لقسمي ورسالتي في تحقيق العدالة بين الناس ومحاربة كل ظلم وجور".
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يذكر أنه في الاول من آذار، تحال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التقاعد، والمرجح أن يتسلم النائب العام الاستئنافي القاضي سامي صادر النيابة العامة الاستئنافية بالانابة خلفاً لعون نظراً لأنه الأعلى درجة. 
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