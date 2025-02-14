Advertisement

لبنان

إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1320279-638751216091833203.png
Doc-P-1320279-638751216091833203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ الطيران المدني الإيراني على طلب طيران الشرق الأوسط السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران، مؤكدًا ضرورة وصول الطلب عبر وزارة الخارجية اللبنانية وفقًا للقوانين المتبعة بين البلدين.
 
وأوضح سفير لبنان في إيران أن التنسيق سيجري عبره، لكن المعضلة تكمن في أن يوم الجمعة هو يوم عطلة في إيران، مما قد يؤخر العملية.
Advertisement
 
وتلقت السفارة اللبنانية في طهران طلب "الشرق الأوسط" للسماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران وسفير لبنان في طهران بصدد تحضير كتاب لإرساله الى الخارجية الإيرانية التي عليها منح الإذن وارساله لسلطات الطيران الإيرانية لتسمح بدورها بهبوط الطائرتين.
 
يأتي ذلك بعد أن شهد مطار بيروت الدولي حالة إرباك لدى رحلات المغادرة جرّاء قطع كافة الطرق المؤدية من المطار واليه من قبل المئات من المحتجين على عدم السماح لطائرة إيرانية تقلّ ركاباً لبنانيين من الإقلاع من مطار طهران ظهر امس والتوجه إلى بيروت. (lbci)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2025-02-14
06:09 | 2025-02-14
06:02 | 2025-02-14
05:54 | 2025-02-14
05:34 | 2025-02-14
05:33 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24