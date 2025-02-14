إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته

ردّ الطيران المدني الإيراني على طلب طيران الشرق الأوسط السماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران، مؤكدًا ضرورة وصول الطلب عبر وزارة الخارجية اللبنانية وفقًا للقوانين المتبعة بين البلدين.

وأوضح سفير لبنان في إيران أن التنسيق سيجري عبره، لكن المعضلة تكمن في أن يوم الجمعة هو يوم عطلة في إيران، مما قد يؤخر العملية.

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وتلقت السفارة اللبنانية في طهران طلب "الشرق الأوسط" للسماح لطائرتين بالهبوط في مطار طهران وسفير لبنان في طهران بصدد تحضير كتاب لإرساله الى الخارجية الإيرانية التي عليها منح الإذن وارساله لسلطات الطيران الإيرانية لتسمح بدورها بهبوط الطائرتين.