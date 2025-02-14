وزير الخارجية اختتم زيارته إلى باريس بسلسلة لقاءات واجتماعات

إختتم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي زيارته إلى باريس بعدّة لقاءات جانبية وإجتماعات عمل وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري حول سوريا.



فإجتمع رجّي بوزير خارجية الأردن أمين الصفدي، ووزيرة خارجية ألمانيا السيدة Annalena Baerbock، ووزيرة خارجية كندا السيدة Mélanie Joly، إضافةً إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط السيد Timothy Lenderking، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا السيد Geir Pedersen.

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وشدّد رجّي خلال لقاءاته على ضرورة إلتزام إسرائيل بإتّفاق وقف إطلاق النار والإنسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان بحلول 18 شباط 2025، وعلى أهميّة التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن 1701، بما يضمن عودة اللبنانيين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما تهدم في لبنان.



وفي الشأن السوري طالب بضرورة كشف مصير المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كما أكّد على الأهمية التي يوليها لبنان لمعالجة ملف النزوح السوري الذي بات يهدد أمن لبنان الاقتصادي والإجتماعي وإستقراره، مشددا على ضرورة تعديل المقاربة الدولية لهذا الملف والتركيز على مساعدة السوريين لإعادة بناء قراهم، وتأمين فرصة الحياة الكريمة فيها.



