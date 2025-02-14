Advertisement

لبنان

وزير الخارجية اختتم زيارته إلى باريس بسلسلة لقاءات واجتماعات

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1320296-638751233664644791.jpg
Doc-P-1320296-638751233664644791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إختتم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي زيارته إلى باريس بعدّة لقاءات جانبية وإجتماعات عمل وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري حول سوريا. 

فإجتمع رجّي بوزير خارجية الأردن أمين الصفدي، ووزيرة خارجية ألمانيا السيدة Annalena Baerbock، ووزيرة خارجية كندا السيدة Mélanie Joly، إضافةً إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط السيد Timothy Lenderking، والمبعوث  الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا السيد Geir Pedersen.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وشدّد رجّي خلال لقاءاته على ضرورة إلتزام إسرائيل بإتّفاق وقف إطلاق النار والإنسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان بحلول 18 شباط 2025، وعلى أهميّة التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن 1701، بما يضمن عودة اللبنانيين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما تهدم في لبنان.

وفي الشأن السوري طالب بضرورة كشف مصير المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، كما أكّد على الأهمية التي يوليها لبنان لمعالجة ملف النزوح السوري الذي بات يهدد أمن لبنان الاقتصادي والإجتماعي وإستقراره، مشددا على ضرورة تعديل المقاربة الدولية لهذا الملف والتركيز على مساعدة السوريين لإعادة بناء قراهم، وتأمين فرصة الحياة الكريمة فيها.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2025-02-14
06:09 | 2025-02-14
06:02 | 2025-02-14
05:54 | 2025-02-14
05:34 | 2025-02-14
05:33 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24