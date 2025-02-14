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لبنان

الرئيس عون بذكرى استشهاد الحريري: نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:35
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قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: "نفتقد قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز".

وتابع عون: "مواقف الرئيس الشهيد الوطنية كانت مدماكاً اساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي".
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