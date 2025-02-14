جنبلاط ترأس وفدًا لزيارة ضريح الحريري

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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضريح الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده العشرين على رأس وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي" و"التقدمي".ضم الوفد النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وقرأ النائب جنبلاط والوفد الفاتحة ووضعوا الزهور على أضرحة الشهيد الحريري ورفاقه.