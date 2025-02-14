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لبنان

جنبلاط ترأس وفدًا لزيارة ضريح الحريري

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:42
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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضريح الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده العشرين على رأس وفد من  كتلة "اللقاء الديمقراطي" و"التقدمي".

 ضم الوفد النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وقرأ النائب جنبلاط والوفد الفاتحة ووضعوا الزهور على أضرحة الشهيد الحريري ورفاقه.
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