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لبنان

في زغرتا.. سيارتان التهمتهما النيران بشكل كامل والأسباب مجهولة

Lebanon 24
14-02-2025 | 04:08
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إستفاق أهالي بلدة أردة زغرتا بناية "مشروع بشارى" على حادثة غريبة حيث عثر صباح اليوم الجمعة على سيارتين لكل من "ق.خ" و "ح.ج" قد إلتهمتهما النيران بشكل كامل من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وإقتصرت الأضرار على الماديات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها اللازمة.


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