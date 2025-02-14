في زغرتا.. سيارتان التهمتهما النيران بشكل كامل والأسباب مجهولة

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إستفاق أهالي بلدة أردة زغرتا بناية "مشروع بشارى" على حادثة غريبة حيث عثر صباح اليوم الجمعة على سيارتين لكل من "ق.خ" و "ح.ج" قد إلتهمتهما النيران بشكل كامل من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وإقتصرت الأضرار على الماديات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها اللازمة.