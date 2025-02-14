Advertisement

لبنان

الطقس مستقر حتى يوم الأحد.. ماذا سيحدث بعدها؟

Lebanon 24
14-02-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1320337-638751288531912219.jpg
Doc-P-1320337-638751288531912219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طقس مستقر يسيطر على لبنان واحوض الشرقي للمتوسط  مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى يوم الاحد، حيث تعود للانخفاض و يتحول الى متقلب مع أمطار متفرقة .

الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلاً، كما تنخفض نسبة الرطوبة. نحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ١٢٠٠متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
Advertisement
 
السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تبقى الرطوبة منخفضة،. يبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو ١٤٠٠متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
 
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتوقع تساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد خاصة في الداخل وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق
 
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتحول الطقس الى ممطر بدءا من بعد الظهر مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ وما فوق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2025-02-14
06:09 | 2025-02-14
06:02 | 2025-02-14
05:54 | 2025-02-14
05:34 | 2025-02-14
05:33 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24