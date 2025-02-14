الطقس مستقر حتى يوم الأحد.. ماذا سيحدث بعدها؟

طقس مستقر يسيطر على لبنان واحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى يوم الاحد، حيث تعود للانخفاض و يتحول الى متقلب مع أمطار متفرقة .



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلاً، كما تنخفض نسبة الرطوبة. نحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ١٢٠٠متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

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السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تبقى الرطوبة منخفضة،. يبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو ١٤٠٠متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتوقع تساقط امطار متفرقة يرافقها برق ورعد خاصة في الداخل وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتحول الطقس الى ممطر بدءا من بعد الظهر مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ وما فوق.