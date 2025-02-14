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لبنان

لبنان يسعى لحل أزمة الطائرات: جهود لعودة المواطنين من إيران

Lebanon 24
14-02-2025 | 04:58
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أكد وزير الخارجية والمغتربين جو رجي، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تأمين عودة المواطنين اللبنانيين إلى بيروت بأسرع وقت ممكن.
 
 
وأوضح في حديث الى قناة "الجديد" أن الوزارة قد أجرت اتصالات حثيثة مع وزارة الأشغال العامة والطيران المدني، إلى جانب شركة "الميدل إيست" وسفارة لبنان في طهران.
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وأشار رجي إلى أن المفاوضات جارية حاليًا بين وزارة الخارجية اللبنانية ونظيرتها الإيرانية عبر سفير لبنان في طهران، بهدف الوصول إلى حل مناسب للمشكلة. كما تحدث عن متابعة الوزارة لقضية رفض إيران هبوط طائرتين لبنانيّتين على أراضيها، مع التركيز على إيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة، بينما تتولى شركة "الميدل إيست" متابعة الجوانب التقنية.

وأكد الوزير أن وزارة الخارجية ستصدر بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع قريبًا، حيث يتم العمل على حل المسألة بأسرع وقت ممكن.

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