الحشود ملأت ساحة الشهداء والاعلام اللبنانية ترفرف في المكان

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ملأت الحشود القادمة من كل المناطق اللبنانية، ساحة الشهداء في وسط بيروت، قبيل نحو الساعة ونصف الساعة من بدء الاحتفال بالذكرى ال20 على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فيما تشهد جميع مداخل العاصمة، زحمة سير كثيفة نظرا لتوافد المزيد من مناصري التيار الأزرق.ورفع المشاركون بغالبيتهم الساحقة الأعلام اللبنانية، بالاضافة الى رايات "المستقبل" وصور الرئيسين رفيق وسعد الحريري.