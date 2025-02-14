صدي بعد لقائه المطران عوده: استمعت إلى نصائحه وتوجيهاته

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وزير الطاقة والمياه جوزف صدي.



وبعد اللقاء، قال الوزير صدي: "تشرفت اليوم بزيارة سيادة المتروبوليت الياس عوده لأخذ بركته وتوجيهاته، وهو أمر طبيعي ومهم بالنسبة لي. كان اللقاء مثمرا جدا، حيث استمعت إلى نصائحه وتوجيهاته. كما تمنى لي سيدنا التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إلي".

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