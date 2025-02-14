بري يستذكر رفيق الحريري: لبنان يفتقده

استذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، الرئيس رفيق الحريري في الذكرى الـ20 لاغتياله عام 2005.

وفي بيان له، قال بريع عن الحريري: "لبنان يفتقده ويحتاجه الوطن مشروع وحدة وشراكة وإعتدال ومشروع إيمان بالانسان من أجل لبنان".