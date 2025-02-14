باسيل في ذكرى استشهاد الحريري: تعالوا نجعل من الذكرى العشرين مناسبة وطنية للتفاهم حول مستقبل لبنان

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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على "أكس": ‏"ما حدا اكبر من بلده...هذا شعار الشهيد رفيق الحريري، تعالوا نجعل من الذكرى العشرين مناسبة وطنية للتفاهم حول مستقبل لبنان فيكون تنوّعنا ركيزة لوحدتنا ، والعدالة أساساً لنظامنا والشراكة ضماناً لوجودنا. تعالوا نجعل كل استشهاد، في سبيل لبنان، ساحة تجمع لا شوارع تفرّق".