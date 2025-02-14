تحليق للطيران الاستطلاعي.. وتحركات لآليات العدو الاسرائيلي في صور

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من جانب آخر، شوهدت تحركات لاليات الاحتلال الاسرائيلي في اطراف بلدتي الضهيرة والبستان الحدوديتين في قضاء صور . تحلق الطائرات الحربية و الاستطلاعية والمسيرة في اجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو متوسط في اجواء الناقورة مرورا بسهل القليلة رأس العين، وصولا إلى اجواء صور وحتى شمال نهر القاسمية، واتجهت ايضا شمالا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".من جانب آخر، شوهدت تحركات لاليات الاحتلال الاسرائيلي في اطراف بلدتي الضهيرة والبستان الحدوديتين في قضاء صور .

وسجل ظهر اليوم توغل لاليات عسكرية لجيش العدو الاسرائيلي في اتجاه خلة عاشور في الاطراف الشمالية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وتزامن ذلك مع إطلاق رصاص في محيط المكان باتجاه الساتر الترابي عند مدخل البلدة وتحليق للمسيرات المعادية في اجواء المنطقة.

