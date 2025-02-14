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لبنان

فرنجية في ذكرى الحريري: نفتقده رجل حوار واعتدال والأمل مستمر بسعد الحريري

Lebanon 24
14-02-2025 | 06:02
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كتب رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه عبر منصة "إكس": "يفتقد لبنان اليوم الرجالات الوطنيين وفي الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري نفتقده شخصية وطنية ومعتدلة ورجل حوار، والرئيس الشهيد مستمر نهجا واعتدالا من خلال الرئيس سعد الحريري الذي نكرّر عزاءنا له والأمل به".
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